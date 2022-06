Deelscooters duiken op in Best: ‘Scherp zijn op mogelijke parkeeroverlast’

Loop door Best en je ziet ze geregeld voorbij zoeven: de knal- of juist donkergroene deelscooters van Go Sharing en Felyx. Het eerstgenoemde bedrijf heeft inmiddels standaard zo’n dertig stuks voorhanden in het dorp, Felyx volgde vorige maand met een uitbreiding naar Best. ,,Zodat we mensen langere ritten kunnen aanbieden en zo een beter alternatief kunnen zijn voor de auto in én rondom Eindhoven”, luidt de ronkende verklaring.