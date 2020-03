Deeltaxi's Son en Breugel gaan volledig elektrisch rijden

Inwoners van Son en Breugel die niet met regulier openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen gebruik maken van deeltaxivervoer. Het vervoer is veelal bedoeld voor mensen met een lichamelijke of verstandige beperking.

Dat de busjes vanaf 1 juli volledig elektrisch kunnen rijden is het gevolg van een nieuw contract tussen Son en Breugel en Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN). Connexxion laat namens die partij vanaf 1 juli busjes elektrisch rondrijden. “We gaan bijdrage leveren aan zowel de verduurzaming van de gemeente als aan de bewegingsvrijheid van de inwoners van gemeente Son en Breugel’’, aldus Lucien Brouwers, directeur PZN en Connexxion Taxiservices, in een persbericht. Door de nieuwe aanbesteding en omdat het gebruik van de Deeltaxi in Son en Breugel toeneemt, houdt de gemeente wel rekening met een kostenstijging op het deeltaxivervoer

Son en Breugel wil dat in de toekomst al het vervoer voor speciale doelgroepen volledig emissievrij is. Het leerlingenvervoer moet in 2021 verduurzaamd worden, want loopt het contract met de huidige vervoerder af. Een woordvoerder van de gemeente laat weten te zullen gaan kijken welke vervoerder elektrisch wil gaan rijden. In 2030 moet de gemeente Son en Breugel klimaatneutraal zijn, zo is de ambitie.