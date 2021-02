Definitief groen licht voor kringloopwinkel Ekkersrijt

Volgens Camtronics had het bedrijf een goede reden waarom het te laat was. Want in de brief waarin de gemeente het bezwaar van het bedrijf afwees stond niet dat Camtronics zes weken de tijd zou hebben om bij de Bossche bestuursrechter in beroep te gaan. De Raad van State wijst er evenwel op dat in het besluit wel degelijk melding wordt gemaakt dat het bedrijf zes weken de tijd heeft om in hoger beroep te gaan. Die zin stond weliswaar niet aan het eind van het besluit, maar wel elders in de tekst. Dus had Camtronics moeten en kunnen weten dat het binnen zes weken in beroep moest gaan. Het te laat ingediende beroep is dan ook niet verschoonbaar en dus niet-ontvankelijk. Het resultaat is dat de kringloopwinkel zijn deuren weer kan openen, zodra de coronabeperkingen worden opgeheven.