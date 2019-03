‘Degelijke chalets’ op terrein Vogelkers in Best

BEST - Tien duurzame chalets die makkelijk vijftig jaar meekunnen. Die gaat woningstichting Thuis bouwen op het terrein aan de Vogelkers in Best waar vorig jaar acht tijdelijke chalets werden gesloopt.

Op het nu braakliggend terrein aan de Vogelkers in de wijk Salderes aan de westrand van Best gaat woningstichting Thuis dit jaar tien semi-permanente chalets bouwen. De woningen krijgen een levensduur van tenminste vijftig jaar.

Op het terrein, formeel een kamp voor woonwagenbewoners, stonden tot februari vorig jaar nog acht chalets. Die zijn gesloopt. De bewoners zijn verspreid over Best ondergebracht in huizen. Vier families die hier woonden keren definitief terug. Zij kregen al een woning, of zoals Thuis dat noemt een standplaats, toegewezen. Drie families hebben een toezegging gekregen dat ze terug kunnen komen, maar dat moet formeel nog worden vastgelegd.

Voor de overige drie chalets moet Thuis nog kandidaten selecteren. Ruud van Splunder, gebiedsregisseur van Thuis voor Best en Veldhoven, zegt dat er meer kandidaten zijn. ,,Die lijst moeten we nog goed doornemen en prioriteiten stellen.” Over zes weken denkt Thuis duidelijkheid te kunnen verschaffen wie de drie resterende chalets mogen betrekken.

Keuzemogelijkheden

Van Splunder heeft al een gesprek gehad met oud-bewoners van het kampje over de nieuwbouw. ,,Dat verliep goed", zegt hij. ,,Al waren niet alle families vertegenwoordigd. Wel kwam de familie Rozenberg met een grote delegatie. Wij hebben hen het stedenbouwkundig plan voorgelegd met een voorbeeldplattegrond hoe het zou kunnen worden.” Het plan is weliswaar klaar, maar er zijn nog keuzemogelijkheden, zegt de gebiedsregisseur.

Er werden veel vragen gesteld over de toewijzing van de woningen. ,,We zijn daarover in goed overleg, maar we kunnen niet alles toezeggen”, stelt Van Splunder. Er volgen de komende weken nog meer overleggen, zowel met alle nieuwe bewoners gezamenlijk als individueel met huurders.

Als er overeenstemming is over de definitieve inrichting van het terrein én het ook duidelijk is geworden welke families daar komen te wonen, is het tijd voor de laatste details. Van Splunder: ,,Dan kunnen de bewoners meepraten over zaken als kleurkeuzes en welke tegels ze willen.” De tien chalets krijgen van buiten wel allemaal hetzelfde uiterlijk.

Degelijke woningen

De vorige chalets die op het terrein stonden hadden maar een beperkte levensduur. Zij waren toen tot sloop werd besloten aan het einde van hun levensduur. De nieuwe chalets worden ‘degelijke woningen', zegt Van Splunder. ,,We willen die voor langere tijd gaan exploiteren, zeker vijftig jaar. Die tijd kunnen ze zeker doorstaan.”