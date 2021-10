Demcon uit Best stort zich op elektrolysers en gaat pionieren in plaats van werken in opdracht

Met 16 kinderen vertrokken de Verdonck­jes uit Valkens­waard in 1955 naar Australië. Wie heeft er nog contact met dit gezin?

16 oktober EINDHOVEN - Uit liefst achttien personen bestond het Valkenswaardse gezin Verdonck dat in 1955 naar Australië emigreerde. Hier bij vertrek op de foto vastgelegd door Frans van Mierlo. Hoe is het de gezinsleden vergaan aan de andere kant van de wereld? We komen via d.hoekstra@ed.nl graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.