Dementerenden showen kleding met eigen levensverhaal op catwalk

Met de show komt voor beiden een langgekoesterde droom uit. Van Rijthoven wilde graag een modeshow in een kerk houden, Toebes zocht naar een alternatieve manier om mensen met dementie een podium te geven. ,,Tegelijkertijd willen we ook een boodschap naar jongeren overbrengen: als je een droom hebt, ga er dan voor. Laat je niet beperken door geld of zo. Deel je enthousiasme!”

Oude herinneringen herleven

De modellen voor de show waren zo gevonden. ,,Er was flink wat animo voor” vertelt Toebes. ,,Maar ja, de kleding moet ook nog allemaal ontworpen en gemaakt worden, dus we hebben het aantal modellen beperkt tot twaalf. Mannen en vrouwen, jong en oud. Tijdens interviews hebben we hun levensverhaal opgetekend en elementen daarvan komen tot uiting in de ontwerpen. Vertelt iemand veel over zijn moeder, dan zie je dat dus duidelijk terugkomen in de kleding. Die is gemaakt van kledingstukken die we vorig jaar hebben ingezameld, afkomstig van overleden mensen met dementie. Zo laten we oude herinneringen op een circulaire manier herleven.”