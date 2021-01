Denise uit Best is kandidaat Miss Teen: ‘Missverkiezing is meer dan lief lachen en mooi zijn’

BEST - De 17-jarige Denise Nuij uit Best doet mee aan de verkiezing voor Miss Teen Noord-Brabant. Waarom? Ze wil eenzame jongeren bereiken. ,,Je hoort veel over eenzame ouderen in deze tijd, maar onder jongeren is het probleem ook heel groot.”

,,Ik was een beetje op Facebook aan het scrollen toen ik benaderd werd door een scout.” vertelt Denise, ,,Of ik me aan wilde melden voor de castingdag.” Na de website van de organisatie goed bekeken te hebben vond ze het toch wel interessant. ,,Op de dag zelf waren er zo’n 100 dames, al gekozen uit de 300 aanmeldingen.” Deze dag werd nog een selectie gemaakt van zo’n 18 dames, die in een traject klaargestoomd worden voor de finale.

Lief lachen en mooi zijn

Als het woord ‘missverkiezing’ valt denken mensen vaak aan lief lachen en mooi zijn. Dat was ook wat Denise in eerste instantie dacht, maar het tegendeel bleek waar: ,,Ja, het is er een onderdeel van, maar uiteindelijk word je beoordeeld op je inzet in het hele traject, je bijdrage aan het geld ophalen en je feitenkennis.” De laatste ronde heet namelijk de ‘hashtagronde’: ,,Je moet uit een bak een kaartje trekken en daar staat een hashtag op. Dan moet je vertellen over de actualiteit of het nieuws wat erbij hoort. Politiek betrokken en op de hoogte zijn van gebeurtenissen is dus heel belangrijk.” aldus Denise.

Denise doet niet zo maar mee met de missverkiezing. Ze ziet het als de uitgelezen kans om haar doel te bereiken: eenzame jongeren bereiken én helpen. Denise: ,,Je hoort veel over eenzame ouderen in deze tijd, maar eenzaamheid is onder jongeren ook heel groot. Zelf heb ik hier veel mee te maken gehad en ik wil dit bespreekbaar maken.” Door mee te doen met de verkiezing hoopt ze een groter bereik op te bouwen: een platform dat ze kan gebruiken om haar boodschap te verspreiden. ,,Jongeren voelen zich ook eenzaam. Zeker nu.”

Finale is online

Door Corona is ook de verkiezing online gegaan. ,,Na de castingdag zouden we meerdere oefendagen hebben, maar vanwege de maatregelen konden deze niet doorgaan”, legt Denise uit, ,,In plaats daarvan hebben we online challenges. We moeten bijvoorbeeld een presentatie doen, of iets met onze make up en haren. Zo kunnen we toch oefenen voor de finale straks.” Die finale wordt uitgezonden op 28 maart, maar al eerder opgenomen. Denise: ,,We nemen het op in een lege zaal. We moeten presenteren, catwalk lopen en vragen beantwoorden.” Misschien iets minder spannend zonder live publiek, maar nog even spannend wie het uiteindelijk gaat worden.

,,Ik hoop dat ik de titel Miss Teen Noord-Brabant kan winnen. Vanuit daar kan ik door naar de Nederlandse finale en vanuit daar gaat de winnares naar de internationale.” vertelt Denise, ,,Dat zou me enorm helpen in mijn eigen missie, maar het draait bij de missverkiezing natuurlijk vooral om het geld inzamelen voor het goede doel. Dat is de Linda Foudation.” Om zo veel mogelijk geld in te zamelen heeft Denise een donatiepagina en een online tijdschrift gemaakt. Deze zijn beide te vinden via haar Instagramaccount: @denise.nuij. Daar is ook te zien hoe je kan stemmen op haar in de finale.