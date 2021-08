‘Denk niet dat je de Japanse duizendknoop even weg schoffelt’

Met succes wist Joep Thurlings (69) eerder in Eindhoven met een aantal vrijwilligers de Japanse duizendknoop een kopje kleiner te maken. Toen Thurlings met pensioen ging sloot hij zich aan bij een groep vrijwilligers die in de omgeving van het Wasven in Eindhoven dit snel groeiende onkruid aan het bestrijden waren. Thurlings is sinds kort met zijn vrouw komen wonen in het nieuwe appartementencomplex aan Kanaaldijk Noord en bij het verkennen van zijn nieuwe omgeving zag hij direct dat Son en Breugel zeker niet Japanse duizendknoop-vrij is: “Doe je er niets aan, dan groeit het straks op veel meer plekken dan waar ik hem gespot heb zoals bij het kanaal, de Molenstraat en langs de waterkant van de Groote Beek ter hoogte van de brug. Het is een krachtige plant die zich door muren en wegdek heen wringt. Het maakt alles kapot. Zo hardnekkig is dit onkruid.”