Deze speeltuin in Best is populair, maar niet bij de bewoners die er ongewild middenin wonen

Minder gebruikte spuiten maar nog altijd veel troep; tientallen vrijwilli­gers maken Best zwerfafval­vrij

BEST - Overal in Best kwam je ze zaterdag tegen: zwerfafvalrapers. Dat kwam omdat er voor atletiekvereniging Generaal Michaëlis een activiteit werd georganiseerd vanwege het 65-jarig bestaan. Zogeheten ‘trashwalkers’ struinden meer dan honderd straten in Best af om zwerfafval op te ruimen.

18:38