Deze sportverenigingen en cultuurinstellingen in Best krijgen coronasteun als ‘kerstcadeau’

Er wordt geld uitgekeerd aan in totaal tien sportverenigingen en culturele organisaties. Het gaat om Scouting Oud Best (7.000 euro), Scouting Frama (5.000 euro), Duikteam Best (1.356 euro), Reddingsbrigade Best (1.356 euro), zwem- en waterpolovereniging De Brabantse Dolfijnen (24.408 euro), Tafeltennisvereniging Best (2.247 euro), CultuurSpoor Best (9.763 euro), Sociaal-Cultureel Centrum ‘t Tejaterke (26.000 euro), harmonie St. Caecilia (3.000 euro) en toneelvereniging Ons Eygen Landt (9.000 euro).



,,Om de gevolgen van de eerste coronagolf op te kunnen vangen. En ook een aanzienlijk deel van de tweede", stelt de Bestse wethouder Rik Dijkhoff. Hij ging met verenigingen en organisaties om de tafel om te inventariseren wat de financiële gevolgen zijn van de maatregelen om het virus in te dammen. ,,Positief is dat blijkt dat nagenoeg alle inwoners van Best hun contributie doorbetalen. Dat is een belangrijke reden dan verenigingen niet in directe financiële problemen zijn gekomen. Maar de impact is natuurlijk groot.”