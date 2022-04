Deze zeven Bestenaren krijgen vandaag een lintje opgespeld

BEST - Ook in Best zijn vandaag traditiegetrouw weer lintjes opgespeld. Zeven inwoners kregen een koninklijke onderscheiding. ,,Stuk voor stuk hebben ze zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk gemaakt voor onze samenleving”, aldus de gemeente.

Jo de Bresser-van de Looij (80) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Bestse heeft jarenlang vrijwilligerswerk gedaan voor meerdere organisaties, waaronder bij de lokale afdeling van het Rode Kruis. Al ruim twintig jaar is ze interieurverzorgster in de Sint-Odulphuskerk. Daar is ze ook actief bij de jaarlijkse zieken-/ontmoetingstriduüm. In 1988 leverde De Bresser-van de Looij samen met haar man een belangrijke bijdrage aan de restauratie van de kerk. Sinds 2008 is ze vaste vrijwilliger bij Archipel Zorggroep.

Mark van Haaren (50) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1988 zet hij zich op diverse manieren in voor Scouting Oud Best, waar hij zelf ook al van jongs af aan lid is. Als ‘langstzittende vrijwilliger’ begeleidde hij onder meer de verkenners en was hij actief bij (zomer)kampen en verschillende evenementen. Van Haaren was ook één van de kartrekkers van de verbouwing van het staflokaal en de bouw van het huidige magazijn. Vier jaar was hij tijdelijk groepsbestuurslid, daarna stapte hij over naar het stichtingsbestuur.

Martien van Laarhoven (90) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al zijn hele leven vrijwilliger en is actief bij verschillende organisaties en voor families en bekenden. Zo is Van Laarhoven al jaren lid van de onderhoudsploeg van het kerkhof van de Sint-Odulphuskerk. Ook helpt hij bij het poetsen van de kerk en draagt hij vaandels of beelden tijdens de jaarlijkse processie. Daarnaast zet hij zich in voor buurtvereniging OVS, collecteerde hij voor onder meer KWF en begeleidt hij bewoners van Kanidas van en naar de kerkmis.

Jan Lodewijks (68) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al jaren in voor verschillende verenigingen. Zo is al hij al 25 jaar actief bij voetbalvereniging Best Vooruit; onder meer als trainer, coördinator, jeugdvoorzitter, organisator van het E- en F-kamp, barvrijwilliger, bestuurslid, scheidsrechter, wedstrijdomroeper en coördinator van de onderhoudsploeg. Bij de TU Eindhoven - waar hij werkte als financieel adviseur - is hij nog altijd actief, als lid van de kascommissie.

Paula Millenaar-van Zijl (73) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1974 was ze één van de oprichters van handbalvereniging Aristos. Sinds 1988 zit ze in de technische commissie, is ze wedstrijdsecretaris en houdt ze de ledenadministratie bij. Bij de Stichting Sinterbest staat ze bekend als ‘moeder van het Pietenhuis'. Ze regelt de kleding voor de Sint en z'n pieten en verzorgt de catering. Bovendien is ze al jaren actief voor de Schoolsport Olympiade en toneelvereniging De Narrekap.

David Rademaker (79) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is fulltime vrijwilliger bij de kerkgemeenschap Volle Evangelie Gemeente Filadelfia en is initiator van het buurtfeest, de Praisemiddag en de koffie-inloop. In 2003 is hij ingezegend als voorganger. Als geestelijk en pastoraal werker zet hij zich al meer dan veertig jaar in voor minderbedeelde mensen en asielzoekers. Zo nam hij mensen zonder onderdak in huis. Ook toen hij in het ziekenhuis lag, heeft hij waar het kon met mensen gebeden.

Gaston Slagers (69) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vorige maand nam hij afscheid als raadslid in Best. Hij zat sinds 2010 in de raad namens het CDA en was ruim twee jaar fractievoorzitter. De afgelopen vier jaar was hij ook voorzitter van de auditcommissie. Slagers zette zich ook in voor andere organisaties, bijvoorbeeld als voorzitter van bewonersoverleg De Leeuwerik en als bestuurslid van de Seniorenraad, het lokale Rode Kruis en jongerencentrum Todo. Ook was hij voorzitter van de KBO in Best.