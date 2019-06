Diamanten paar Van Asten: met humor kom je samen ver

Vanwege vergevorderde artrose brengt Dini (82) een groot deel van de dag door in haar stoel. Maar saai is het allerminst in huize Van Asten. Regelmatig schalt haar lach door de kamer omdat Ad (83) weer eens humoristische kwinkslagen lanceert. ,,Wij lachen samen wat af. Uiteraard steggelen we wel eens. Maar chagrijnig ? Nee, hij laat me lachen als ik in de put zit.”

Deze manier van omgaan tekent hun huwelijksleven. Op veel fronten lieten ze elkaar vrij. Ad had veertig jaar een kantoorbaan bij Philips en bracht via grafieken de financiële cijfers in beeld. ,,Een prachtige tijd”, vindt hij. ,,Ik werd geboren met een onvolgroeide arm. Maar Philips zorgde dat ik een prothese kreeg. Kosteloos.” Vanuit Woensel trok het echtpaar in 1982 naar Son. Dini had er ginnen aard. De vele ongelukken rond de kruising met de Kennedylaan benamen haar de slaap. Ad is lid van OLAT. Trots wijst hij op de hoogste onderscheiding: de Cornelis van Montfoorttrofee. ,,Hij kwam overal en vond voor mij de ideale woning: dicht tegen de Sonse Bergen.”

Volledig scherm De trouwfoto van Ad en Dini van Asten. © Corrie Bekkers-de Vries