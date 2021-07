Die elfde sjaal voor Oekraïne kan er ook nog wel bij

Nellie van Kessel (74) heeft een prangende vraag: ,,Wordt er niet gerommeld met onze breiwerken? Wordt er het mooiste niet uitgepikt voordat het naar Oekraïne gaat? Want daar breien we niet voor.”

Quote Al jullie mutsjes, sjaals en truien, komen op de juiste plek: ze gaan naar ziekenhui­zen en kinderte­hui­zen Hans Nieuwkamp

,,Beslist niet”, verzekert Hans Nieuwkamp. ,,Al jullie mutsjes, sjaals en truien, komen op de juiste plek: ze gaan naar ziekenhuizen en kindertehuizen. Jullie werk is zeer welkom.” Gerustgesteld pakt Van Kessel haar naalden weer op en toont het stapeltje handschoenen, sjaals en mutsen dat klaarligt voor het volgende transport. Dina Verbakel breide warme trappelzakken, vestjes en complete kinderpakjes voor jonge kinderen. ,,Dit geeft meer voldoening dan spullen voor jezelf breien.”

De acht dames breien al jarenlang wekelijks op Hoeve Strobol in Nijnsel. Op een gegeven moment lagen hun kasten vol. Hilda van der Kaden hoorde van de humanitaire transporten. De dames kregen nieuwe inspiratie en besloten om te breien voor kinderen in Oostbloklanden. ,,We breiden zelf veel en hadden restjes wol over. Maar we krijgen ook restanten van anderen of we kopen de wol voor één euro per bol bij de Zeeman. Ja, we breien wel functioneel. Spullen die bruikbaar zijn, zoals dekentjes, poncho’s en bedsokken. Nee, geen ingewikkelde patronen, anders kunnen we ondertussen niet buurten en koffiedrinken.”

Corrie Haenen werkt zeer secuur. Ze heeft de taak om met een matrassteek de afzonderlijke delen in elkaar te zetten tot kleurrijke, draagbare kleding.

Quote In ziekenhui­zen brandt de verwarming maar enkele uren per nacht. Het is er binnen net zo koud als buiten Hans Nieuwkamp

Hans Nieuwkamp toont de dames via film en foto’s waar hun creaties terechtkomen. ,,In de staat Romny, het armste deel in het noordoosten van Oekraïne. Wat betreft leefomstandigheden ga je daar honderd jaar terug in de tijd. De winter duurt daar van eind oktober tot Pasen. In ziekenhuizen brandt de verwarming maar enkele uren per nacht. Het is er binnen net zo koud als buiten. Dus zijn patiënten en vooral kinderen blij met een warme sjaal of deken. Gebreide spullen kunnen we makkelijk meenemen in het transport. Er is altijd wel ergens een plekje tussen de lading.”

De dames zijn onder de indruk van de armoedige omstandigheden in Oost-Europa ,,Wat zijn wij rijk en wat gooien we veel weg wat we niet mooi vinden of niet in de mode is’’, verzucht Nellie van Kessel. ,,Kom dames, doorwerken. Na tien sjaals kan die elfde er ook nog wel bij.”