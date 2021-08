‘Die ondergrondse Tennet-kabel dwars door Groenewoud gaan wij jaren zien’

,,Alles verdwijnt in Oirschot als we niet uitkijken. Wat er nog van over is, moet zo blijven’’, zei Frans Adriaanse van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot bij de Raad van State.

Gesteund door vijftien inwoners van Oirschot stapte de stichting naar de voorzieningenrechter. Samen met bewoners van de Proosbroekweg vroegen ze om schorsing van het bestemmingsplan waarin de gemeenteraad van Oirschot toestemming heeft gegeven voor de aanleg van een ondergrondse 150 kilovolt hoogspanningskabel en de bouw van een koppelstation in het cultuurhistorische gebied Groenewoud.

Tennet gaat 32 kilometer hoogspanningsmasten tussen Tilburg-Noord en Best vervangen. De bestaande bovengrondse leiding is verouderd. Er komt een ondergrondse kabel voor in de plaats. In Groenewoud wordt een sleuf gegraven van 17 meter breed en 2,5 meter diep, aldus Adriaanse. Op het historische landgoed Baest, een rijksmonument uit de zestiende eeuw, is Tennet voorzichtiger. Daar wordt een ondergrondse tunnel geboord, zodat er niet gegraven hoeft te worden.

Aantasting van het gebied

Dat moet overal gebeuren, maar dat kost natuurlijk wat, vindt Behoud Erfgoed. ,,Die ontgraving in Groenewoud blijven we jaren in het landschap zien’’, zei Adriaanse. Daar moeten Tennet en de gemeente vanaf blijven. Dat hoogspanningsmasten uit het gebied verdwijnen is winst, erkent de stichting. Maar die weegt niet op tegen de aantasting van het gebied.

Een apart probleem is de bouw van het koppelstation waar de kabels boven de grond komen en de hoogte in gaan. Het koppelstation bij zandpad het Berkendekske wordt tien meter hoog en omvat een terrein van vijftig bij vijftig meter met hekken er omheen. Bewoners van de Proosbroekweg gruwen ervan omdat het elektriciteitsobject in hun gezichtsveld komt te staan. Tennet en de gemeente zeggen dat er hoge groenblijvende beplanting omheen komt.

Mogelijk hoogspanningsstation van 2,5 hectare

Tennet wil aan het eind van dit jaar bij de gemeente een vergunning aanvragen voor het koppelstation. Behoud Erfgoed pleit ervoor het koppelstation een stuk op te schuiven richting Moergestel. Dan komt het te staan bij de windturbines en de zonneparken. ,,Bij het koppelstation kan straks ook nog een hoogspanningsstation komen van 2,5 hectare’’, waarschuwde Adriaanse. ,,Dat zijn vier voetbalvelden.’’ Uitspraak van de Raad van State op het schorsingsverzoek volgt over ongeveer twee weken.