Dienstverlening Son wellicht tijdelijk naar Nuenen

De derde optie is de dienstverlening in Nuenen onderbrengen, en dat heeft alles te maken met de kosten van een kluis voor het bewaren van paspoorten en rijbewijzen. Gaillard: ,,In Nuenen hebben ze een kluis. Dat is verreweg de goedkoopste oplossing. Dat is minstens een ton verschil. Voor een investering die slechts tijdelijk is. Puur zakelijk gezien is dat de beste oplossing. Een Nederlander reist gemiddeld 22 kilometer per dag van en naar zijn werk. Nuenen op en neer is 16 kilometer, en dan moet je één keer in de tien jaar voor je rijbewijs of paspoort daarnaartoe.”