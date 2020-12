Dingdong! Deze zak oliebollen is voor u

Op oudjaarsdag kan het zomaar zijn dat er bij iemand in Son en Breugel wordt aangebeld en dat leden van de jeugdgemeenteraad of leden van het college van burgemeester en wethouders een zak oliebollen komt afgeven.

Lief gezin verrassen

Bijvoorbeeld het echtpaar dat 45 jaar getrouwd is en waarvan de man voor zijn vrouw zorgt. Hun kinderen vinden dit wel een traktatie waard. Een dorpsgenoot vraagt oliebollen te bezorgen bij iemand die net haar chemokuren achter de rug heeft en een ander vraagt om een lief gezin te verrassen, waar iemand ‘door het rotvirus’ hen is ontvallen. Mantelzorgers en vrijwilligers worden veel genoemd en er is iemand die baalt dat de oliebollenparty niet doorgaat en hoopt een zak oliebollen uitgereikt te krijgen bij zijn eigen voordeur.

2500 oliebollen

Burgemeester Hans Gaillard weet nog goed dat toen hij in 2003 aantrad in Son en Breugel hij verrast werd door de vele en leuke activiteiten in het dorp, maar dat hij de nieuwjaarsreceptie veel te stijfjes vond: ,,Mensen voelden zich verplicht om te komen. Echt een ‘moetje’, maar zonder sfeer.” In 2005 werd de eerste oliebollenparty buiten op het plein gehouden. Er kwamen 400 bezoekers of af en er gingen 1600 oliebollen doorheen. De laatste jaren waren er zo’n 600 bezoekers en werden er 2500 oliebollen geserveerd. Het doel om elkaar te ontmoeten kwam veel beter tot zijn recht.