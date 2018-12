Directeur Prodrive: ‘Gelukkig is een deel van onze productie gespaard gebleven’

Korte tijd voor 04.00 uur brak brand uit in het gebouw op het Science Park in Son. De brandweer probeert met man en macht het vuur te blussen en te voorkomen dat het overslaat naar andere panden en bedrijven. Het gebouw van Prodrive heeft door de brand, rook en al het bluswater zoveel schade opgelopen dat het waarschijnlijk verloren gaat.



,,De brandweer is nog aan het blussen", laat de directeur Pieter Janssen in een reactie weten. Volgens de brandweer gaat het blussen nog zeker tot 14.00 duren. Pieter Janssen noemt de brand een grote klap voor het bedrijf. ,,Gelukkig is onze nieuwbouw, waar een deel van de productie is ondergebracht, gespaard gebleven.”