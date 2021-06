Directeuren BS Kienehoef en OBS de Springplank: ‘Iedereen hier snákt naar het nieuwe gebouw’

SINT-OEDENRODE - Bij de basisscholen Springplank en Kienehoef kunnen ze niet wachten tot het zover is. De realisatie dus van de multifunctionele accommodatie De Groene Long in Sint-Oedenrode. Vooral bij BS Kienehoef is het passen en meten qua ruimte. En zo zijn er nog wel meer dingen om naar uit te kijken.

Bij Basisschool Kienehoef, met 220 leerlingen, zijn ze al een hele tijd uit het jasje gegroeid. Sommige ruimtes zijn zelfs al van functie veranderd, zoals een speelzaaltje dat nu als klaslokaal dient.

Beide basisscholen, in de jaren tachtig gebouwd. De eerste steen van BS Kienehoef werd op 20 maart 1980 gelegd. Toen was het nog een kleuterschool, en is door de jaren heen uitgebreid. Met meer groepen en dus ook meer leerlingen. De ruimte wordt steeds beperkter, en ook zijn sommige faciliteiten wat verouderd. ,,Al is alles hier nog wel schoon en nog steeds heel knus”, benadrukt de directeur van BS Kienehoef, Emely Teeuwen.

Bij OBS de Springplank - met 150 leerlingen - is de noodzaak qua ruimte iets minder groot. ,,Daar staan zelfs wat lokalen leeg”, vertelt directeur Marieke van Boxtel. Maar dat is ook zonde, vinden ze allebei. Ze zullen blij zijn als alle seinen op groen staan, willen dolgraag naar het nieuwe gebouw, de MFA De Groene Long dus. Zeker nu in de zomer, als het kwik buiten soms richting dertig graden stijgt, en binnen naar de 35 plus.

‘Identiteit behouden’

Dat onderwijs straks slechts één van de disciplines is, vinden de directeuren krachtig. Dat er meteen een kinderopvang is, een mooie sportvoorziening, maar ook dat de kinderen daar in aanraking komen met álle facetten van de wijk. ,,En dat wij straks dicht bij elkaar zitten, de basisscholen die samen willen zorgen voor alle kinderen in de wijk.” Waarbij beide scholen wel hun eigen identiteit behouden, benadrukken de twee.

Ze zien vooral veel mooie kansen. Eén grote hoofdingang bijvoorbeeld, waar iedereen binnenkomt, waar ontmoeten centraal staat. ,,Maar daar moet de architect goed over nadenken.” En dat het nu al ‘de groene long’ is, maar er nog veel met groen gedaan kan worden. En allebei kijken ze ook uit naar een mooi, groot en vooral ‘vast’ podium. Zodat niet alles telkens opgebouwd en afgebroken moet worden, zoals nu het geval is.

Quote Wij zitten straks dicht bij elkaar, als basisscho­len die samen willen zorgen voor alle kinderen in de wijk Emely Teeuwen en Marieke van Boxtel

,,Duurzaam en toekomstbestendig, zo gemaakt dat we allemaal kunnen groeien en van elkaars ruimtes gebruik kunnen maken. Zo zien we het voor ons, en die wensen hebben we ook geuit.” Ouders kunnen volgens de directeuren overigens ook niet wachten tot het zover is, dat horen ze heel regelmatig terug. Om te besluiten: ,,Het zou zonde zijn als het nog veel langer duurt. Iedereen hier snákt naar het nieuwe gebouw.”