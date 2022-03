Dit is waarom je op veel plekken in Brabant ineens dit opvallende verkeersbord ziet

Even lucht voor Thuis in Rooi: uitstel voor ontmoe­tings­plek

SINT-OEDENRODE - Er is even lucht voor Thuis in Rooi. Op 8 april zou dit gemeenschapshuis - gevestigd in de voormalige Rabobank - dakloos zijn. Maar Bouwbedrijf van Stiphout - eigenaar van het pand - liet weten dat Thuis in Rooi uitstel krijgt tot 1 augustus.

3 maart