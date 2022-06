Dit worden de nieuwe wethouders van Best

BEST - Best heeft de komende jaren vier wethouders: Rik Dijkhoff (VVD) en Stan van der Heijden (Jongerenpartij JO) blijven aan en worden vergezeld door Véronique Zeeman (Best Open) en Jan-Willem Slijper (D66).

Dat werd maandagavond bekend, toen de formateurs van VVD, D66 en JO hen officieel voordroegen als kandidaat-wethouders. De bedoeling is dat het viertal op dinsdag 21 juni officieel wordt benoemd. Samen met burgemeester Hans Ubachs vormen ze dan het nieuwe college van B en W.

Dijkhoff wordt de komende vier jaar verantwoordelijk voor onder meer financiën, sport, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling. ,,Ik ben trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt, maar besef ook dat participatie nog niet breed wordt gevoeld in Best”, zegt hij. ,,Daar wil ik me extra voor inzetten.”

Van der Heijden gaat straks over onder meer woonbeleid en cultuur. ,,Daarmee heeft mijn portefeuille betrekking op de maatschappij in de volle breedte: zowel wonen als werk en vrije tijd.”

Zeeman, nu nog werkzaam in de Jeugdzorg, zal zich richten op het sociaal domein. ,,Een portefeuille waar al veel goed gaat en veel staat als een huis. Toch denk ik dat we nu moeten gaan kijken waar we willen staan over een paar jaar.”

Slijper - in Best onder meer bekend als voorzitter van Best Duurzaam - krijgt onder ‘duurzaamheid’ en de energietransitie onder zijn hoede. ,,Hoe gaan we met onze schaarse ruimte om? Dat wordt een gezamenlijke zoektocht en ik denk dat ik daaraan het nodige kan bijdragen.”

Dat er een (gedeeltelijke) wisseling van de wacht zat aan te komen binnen het Bestse college, was al duidelijk. Marc van Schuppen (Best Open) en Ria van der Hamsvoord (CDA) kondigden voor de gemeenteraadsverkiezingen al aan dat zij niet zouden terugkeren als wethouders. Zij nemen binnenkort afscheid.

Beleidsakkoord nog in de maak

Ondertussen wordt er in Best nog gewerkt aan een nieuw raadsbreed akkoord. Dat is een door alle politieke partijen ondertekend document waarin in grote lijnen de plannen voor de komende vier jaar staan. Bij het invullen van de wethoudersposten werd volgens de formateurs daarom gekeken naar 'inhoudelijk sterke kandidaten met een breed draagvlak'.

Eind deze maand moet dat document volgens de huidige planning voor het eerst worden behandeld in de gemeenteraad.