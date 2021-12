Dj's in Best draaien 100 uur voor pakjesactie: ,Ik word getroffen door donaties’

BEST - ‘Krijgt jouw kind een cadeau met de feestdagen? Gun ’n ander dat ook’. Met deze pakjesactie sluit Radio JND zondagavond om 18.00 uur honderd uur non-stop muziek af vanuit haar studio in Best.

Met de intentie om 60.000 euro binnen te halen legt JND de lat hoog. Het is de bedoeling dat luisteraars een nummer aanvragen in ruil voor een donatie zodat 3200 Brabantse kinderen een cadeautje ontvangen in de decembermaand.

Quote We ontvingen al grote bedragen maar ik word getroffen door donaties van vijf of acht euro. Dan denk ik: dat zijn mensen die het zelf niet breed hebben en toch anderen willen steunen. Jan Molenberg, JND

Oprichter van JND Jan Molenberg: ,,Ik vind het prima dat kinderen in het buitenland geholpen worden. Maar met deze actie vragen wij luisteraars om eens dichtbij om de hoek te kijken. Daar wonen ook kinderen die heel blij worden van een cadeau. We ontvingen al grote bedragen maar ik word getroffen door donaties van vijf of acht euro. Dan denk ik: dat zijn mensen die het zelf niet breed hebben en toch anderen willen steunen. Dat gebaar waarderen wij enorm.”'

Non-stop programma

Vanwege coronamaatregelen is de uitzending vanuit de eigen studio in Best. Het non-stop programma varieert in verscheidenheid, zowel van luisteraars als aanvragen. Molenberg: ,,Overdag komen Frans Bauer of Marianne Weber voorbij. Jan Biggel is met ‘Ons moeder zeej nog’, de grote favoriet. ’s Nachts en in de vroege ochtend krijgen we verzoeken van vrachtwagenchauffeurs. Er kwam een aanvraag voor het nummer van Cornelis Vreeswijk: ‘De Nozem en de non’. Daar wisten onze jongere dj’s even geen raad mee. Voor mij is dat een bekend nummer, ik dook in het archief en ja, we konden de plaat draaien.”

Teller op 17.000 euro

Tussen de Nederlandse of Engelstalige hits geven de dj’s elk uur een update van de binnengekomen donaties. De teller staat zaterdag op ruim 17.000 euro. Naast muziekaanvragen wordt het bedrag nog verhoogd met de veiling van karikaturen van onder ander Frank Verkooijen, Jaman en dj Fonzz. Er kan ook geboden worden op een set kerstballen van de Snollebollekes of op een zak worstenbroodjes. Artiesten als Tamara Tol, Stef Ekkel en Django Wagner geven belangeloos een miniconcertje vanuit de live-bar.

,,Zondag besteden we tijdens uitzending ook aandacht aan Max Verstappen”, zegt Molenberg. ,,Als hij kampioen wordt zie ik de teller rap oplopen.”

Quote Vermoeiend? Niet zolang je positieve boodschap­pen kunt brengen. Jan Molenberg

Andere jaren zond radio JND uit vanaf de Markt in Eindhoven. ,,Daar beleefden we mooie momenten met het uitgaanspubliek. Ik had nooit gedacht om vanuit onze eigen studio deze pakjesactie te voeren in combinatie met de Brabantse voedselbank. Maar dit heeft ook z’n charme. We brainstormen al over volgend jaar. In plaats van cadeaubonnen willen we kinderen een dagje attractiepark aanbieden. En voor senioren proberen we een spektakeldag met artiestenprogramma te organiseren. Daarvoor draaien we graag een muziekmarathon van honderd uur. Vermoeiend? Niet zolang je positieve boodschappen kunt brengen.”