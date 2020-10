Documentaire ‘Zorg voor Doy’ in voorpremière

Het ging hier om een zogenaamde voorpremière, de echte première kan hopelijk komend voorjaar in de filmhuizen plaatsvinden, zo liet Inge Guffens van producent FilmZorg weten. De hoofdrolspelers in deze film zijn de 81-jarige Doy Kemps en zijn achterneef Toon van Kollenburg en diens vrouw Janne uit Oirschot.

Uniek mantelzorgproject

In Zorg voor Doy ziet de kijker hoe een tamelijk uniek mantelzorgproject wordt uitgerold aan De Notel 22 in Oirschot. Doy woont daar in zijn eentje, totdat Janne en Toon hem een interessant aanbod doen. Het jonge stel wil de monumentale boerderij uit 1930 kopen en op het erf een behaaglijke mantelzorgwoning voor Doy creëren, waarin hij de rest van zijn leven mag blijven wonen. De boerderij wordt dan met respect voor het monument verbouwd tot woning voor Toon en Janne. Doy ziet er wel wat in en gaat akkoord. De documentairemakers hebben vervolgens het intensieve traject van vergunningaanvragen, verbouwingen en verhuizing gevolgd. Eigenlijk is er nog een vierde hoofdrol voor het agrarische buitengebied, waarin het werk op het land en het wisselen van de seizoenen voor een fraai decor zorgen.