Dode bij botsing tussen bestelauto en vrachtwagen op A2 bij Best

Opvang voor Oekraïense vluchtelin­gen in Best mogelijk langer open: ‘Handig met oog op nieuwbouw­plan­nen’

BEST - De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in De Schakel in Best blijft mogelijk langer open. In plaats van voor een jaar, kan de gemeente het voormalige schoolgebouw nu drie jaar voor dat doel gebruiken. ,,Daarmee scheppen we ‘ruimte’.”

25 juli