Dode en gewonde bij steekpartij in centrum van Best

Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft voorgedaan bij Cafetaria De Smulhoek en buurman Ons Café aan de Koningin Julianaweg in het centrum van Best. Maar voor de deur van de dan al enkele uren gesloten cafetaria is rond 23.30 uur een dodelijk slachtoffer aangetroffen, reanimatie mocht niet meer baten.

Cafébezoekers

Bezoekers van het naastgelegen café, Ons Café, zijn allemaal gehoord en gefotografeerd. Onduidelijk is of zij allemaal als getuigen worden gezien of ook als verdachten. ,,Dat moet onderzoek uitwijzen", aldus de officier van dienst.

Hij kan ook nog niet vertellen of het dodelijk slachtoffer uit Best afkomstig is en wat diens leeftijd is. Of de slachtoffers binnen zijn geweest en of een en ander daar of buiten is geëscaleerd is ook niet duidelijk.