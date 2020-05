Doetinchemse jongens vinden portemonnee van Brabander tussen zwerfvuil

Horeca Oirschot overlegt met gemeente over terrassen

22 mei OIRSCHOT - De horeca-ondernemers in Oirschot dienen begin komende week hun plannen in bij de gemeente over hoe om te gaan met de terrassen in coronatijd. De Oirschotse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KNH) inventariseert wat de wensen en ideeën zijn en stemt ze op elkaar af. Dinsdag vergadert het college van B en W erover.