Dommelhuis moet na verdeeldheid nu voor verbinding zorgen in Son: ,,Niemand ziet het als zijn eigen pand”

200.000 mensen bezochten kermis in Best, die met ‘opvallend weinig incidenten’ verliep

BEST - De Bestse kermis heeft verspreid over zes dagen zo’n 200.000 bezoekers getrokken. De organisatie spreekt van een succes en over ‘opvallend weinig incidenten’. ,,Hoe dat komt, weten we niet precies. Maar het is goed nieuws natuurlijk.”

14:00