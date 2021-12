Dommelhuis moet Son en Breugel voortaan gaan verbinden

Melis was eigenlijk al weer vergeten dat ze een naam had ingestuurd. Dus groot was de verrassing voor de locatiemanager van het Eckartcollege in Eindhoven, toen ze gebeld werd door de juryvoorzitter, burgemeester Hans Gaillard. ,,In deze coronatijden heb ik veel gewandeld, ook langs de Dommel", zegt de inwoonster van Son en Breugel over haar inzending. ,,De Dommel is toch de verbindende factor tussen de kernen. Dat moet het dorpshuis straks ook worden.”

De oude Sint Petrus Banden-kerk staat nog in de steigers en er wordt nog volop aan gebouwd. Omdat een Open Dag daarom nu niet mogelijk is, werd de onthulling van de naam een sobere festiviteit. Toekomstige gebruikers van het dorpshuis, de jury en verzamelde media zagen, staand op anderhalve meter van elkaar, hoe Gaillard en Melis het doek met naam onthulden aan de zijkant van het gebouw.

Quote Het is niet het dorpshuis van óf Son óf Breugel, maar van ons allemaal Aimee Lombarts (15), Jurylid

De jury was unaniem in de keuze van de naam, die volgens Gaillard goed bij het toekomstige dorpshuis past. ,,De verwijzing naar de rivier Dommel die bijna letterlijk door de achtertuin van het gebouw stroomt, maakt de naam logisch, tijdloos en functioneel", zegt hij. Die verbindende Dommel, gaf voor de jury de doorslag.

,,Het is straks niet het huis van óf Son óf Breugel", zegt jurylid Aimee Lombarts (15). ,,Maar van ons allemaal.” En hoe simpel de naam ook klinkt, met de achterliggende gedachte stak deze naam er gewoon met kop en schouders boven uit, vullen juryleden Joop Dijsselbloem (88) en Patrick Wijns (47) aan. ,,Er vielen er eigenlijk meteen een heleboel af", zegt Dijsselbloem voorzichtig. ,,Die waren of te jolig of er klonk te veel oud zeer in door.”

Vooruit kijken

Want er is jaren over gesoebat, dat nieuwe dorpshuis. ,,Maar daar is wel genoeg over geschreven inmiddels", zegt Wijns. ,,Nu kijken we vooruit.” Hij zeker, want verbonden aan de zittingsavonden en met een hart voor muziek ziet hij een toekomst voor muzikaal lokaal talent. ,,Zeker omdat de harmonie en Key4Music er dadelijk ook een plek vinden."

Naast hen krijgen ook de bibliotheek en het Vestzaktheater, ZuidZorg en het Centrum Maatschappelijke Deelname volgend jaar er hun onderkomen. ,,En met al dat glas en de centrale ruimte wordt het een echte ontmoetingsplek.”

Ingeburgerd

Dijsselbloem is allang blij dat de voormalige kerk gered is van afbraak. ,,Dat had ik veel erger gevonden", zegt de krasse dame, die de kerk ook bezocht voorheen. ,, In elk geval zolang ik er nog heen ging", zegt ze. Dat geldt ook voor Wijns. ,,Ik heb er mijn communie en vormsel gedaan en ben er getrouwd.” Voor Lombarts is het gebouw nooit als kerk in beeld geweest, hoewel ze toch een echte Son en Breugelse is.

,,Jullie wel", zegt Dijsselbloem. ,,U niet dan", vraagt Wijns. ,,Nee, ik ben import. Ik woon hier pas sinds 1970. Maar ik ben inmiddels wel ingeburgerd hoor.” En dat brengt ze weer bij het dorpshuis: ,,Hopelijk gaan veel mensen er gebruik van maken en elkaar er ontmoeten.”