Dommelpas is erg onveilig

Er klinkt weer volop muziek in Best

14:54 BEST - Vanwege corona heeft Symfonie Orkest Best lange tijd weinig van zich kunnen laten horen. Ook de muziek- en dansdocenten van Cultuurplein Best, zijn blij met hun open dag na twee jaar stilte. Afgelopen weekend hielden zij samen open dag in hun nieuwe onderkomen in het gebouw van kindcentrum Platijn.