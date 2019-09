Dommelstroom Interventie Team tegen ondermijnende criminaliteit

Een speciaal actieteam gaat misstanden opsporen in bijvoorbeeld de horeca, bij boeren en met arbeidsmigranten in het gebied rond de Dommel. De zes gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard slaan daarvoor de komende maanden de handen ineen. Grote voorbeeld is het Peelland Interventie Team, dat sinds tweeënhalf jaar met veel succes optreedt tegen ondermijnende criminaliteit in Helmond en omstreken. Ook in de Kempen bestaat zo'n opsporingseenheid en Eindhoven heeft met BITE een vergelijkbaar team.

In het team, dat 1 januari van start moet gaan, werken de gemeenten samen met partijen als de politie, brandweer, Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Enexis. Door de krachten te bundelen konden tijdens acties in de Peel allerlei misstanden worden blootgelegd: van gesjoemel met de elektriciteitsmeter en uitbuiting van arbeidsmigranten tot valse adressen en fraude met uitkeringen. Dat lijken geen wereldschokkende zaken, daarom hebben ze bij de politie vaak ook geen prioriteit. Tegelijkertijd zijn het aanwijzingen die wijzen op grotere misstanden. Bijvoorbeeld: iemand die zich schuldig maakt aan adresfraude probeert aan autoriteiten te verbergen waar hij woont. In de Peel leidden acties dan ook tot bijvangsten: hennepkwekerijen, drugslabs, wapenhandel en grootschalige uitkeringsfraude. Nog een bijvangst: geld. Opgelegde boetes, dwangsommen en terugbetaalde uitkeringen brachten tonnen in het laatje.

Het Dommelstroom Interventie Team is daarmee een ideaal wapen tegen de ondermijnende criminaliteit. "De politie gaat die te lijf met strafrecht, maar met dit team kunnen we de boel ook bestuurlijk aanpakken", zegt burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel. "Je hebt als burgemeester bijvoorbeeld de mogelijkheid om een drugspand te sluiten, waarmee je de overlast meteen kunt aanpakken."