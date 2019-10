Don Quichotte van Son en Breugel op 65-jarige leeftijd overleden

SON EN BREUGEL - Je liep met hem weg of kon zijn bloed wel drinken. Jan Burgers (65) uit Son kende geen gulden middenweg. In zijn Weekblad Forum veegde hij de vloer aan met alles en iedereen. Na een slopende ziekte is hij in de nacht van 16 op 17 oktober thuis overleden.

Toen weekblad Forum in juli vorig jaar moest stoppen, omdat het fysiek steeds minder ging met Jan Burgers, schreef hij in de laatste uitgave een lang afscheidsverhaal: ‘Op een of andere manier heeft het nooit willen boteren tussen burgemeester Hans Gaillard en mij. Dat is vanaf de allereerste ontmoeting zo geweest. Ik wilde een Kerstboodschap van hem in de krant zetten, maar had alleen op zondag tijd voor een kort interview. ‘Geen probleem. Kom maar langs’, zei Gaillard. Bij binnenkomst verontschuldigde ik mij nog dat ik zijn zondagsrust verstoorde, waarop hij antwoordde: ,,Dan ga je toch gewoon weer”, en hij meende het ook.

Over het randje

Het gesprek wilde niet vlotten.’ Het is nooit meer goed gekomen tussen die twee, en Gaillard moest het ook geregeld ontgelden. Vooral in de fameuze cartoons van Sandor Paulus op de voorpagina van Forum. Burgers ging wel eens over het randje, tot vermaak van velen, tot ergernis van anderen.

Jan Burgers, de welbespraakte Don Quichotte van Son en Breugel, bestreed met zijn pen als zwaard het onrecht in de gemeente. Van ondeugdelijke auto’s bij het leerlingenvervoer tot plagiaat van een nota over het jeugdbeleid. ,,Het was altijd leuk en spannend met Forum”, zegt Ad van Etten, oud-gemeentesecretaris van Son en Breugel én goede vriend van Burgers. ,,Hij bond vaak stevig de kat de bel aan, dook diep in dossiers, en achteraf bleek hij heel vaak gelijk te hebben. Jan zorgde voor een levendige discussie in het dorp. Ons contact was eerst functioneel, maar na mijn pensionering is onze vriendschap verder gegroeid. We hadden een geweldige klik met elkaar, we waren echte maatjes.”

Actiekrant

,,De kritiek die Jan had, kwam voort uit zijn sociale betrokkenheid”, zegt Uco Egmond die in Forum de strip TobKok maakte. ,,Hij kon niet tegen onrechtvaardigheid en arrogantie. Zorg dat je competent bent als politiek je vak is, vond hij.”

Forum was geen doorsnee ‘lokaal sufferdje’. Integendeel, het weekblad was een spraakmakende actiekrant, zoals in de kwestie rond de sloop van de kerk. Burgers was bovenal schrijver. Hij schreef diverse historische boeken, en nadat Forum gestopt was, schreef hij weer een boek. Over de oorlog. Het boek ligt nog bij een uitgever.

‘Ge-wel-dig’