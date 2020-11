Dorpshuis blijft hot issue in Son; oppositie legt zich er niet bij neer

,,We vinden het echt niet leuk om als tegenstribbelende partij weer over het dorpshuis te zeuren”, zegt Helga Helders (Voor U). Ook Marco Pulles (VVD) en Eef van Turnhout (Dorpsbelang) hadden liever in vertrouwen met het Sonse college van B en W om de tafel gegaan, maar een verzoek daartoe bleef ­onbeantwoord. Dus treden ze nu gezamenlijk naar buiten, want in hun ogen is de aanbesteding voor het dorpshuis onrechtmatig.

Quote Volgens inschrij­vers is de aanbeste­ding chaotisch verlopen. Er was geen duidelijk­heid over wat nu wel en niet onder die bouwkosten viel Marco Pulles, VVD

Het grootste bezwaar is dat voor de vier intekenaars er ‘een ongelijk speelveld’ is geweest. De aanbesteding is gegund aan de combinatie Inbo (architect van winnend ontwerp) en bouwbedrijf Stam en de Koning. Maar zij hebben de kosten voor het vaste interieur niet meegenomen in de bouwkosten en de andere intekenaars wel. Pulles: ,,We hebben dat bevestigd gekregen van de andere inschrijvers. Volgens hen is die aanbesteding chaotisch verlopen. Er was geen duidelijkheid over wat nu wel en niet onder die bouwkosten viel.”

Geheimhouding

De oppositie heeft dit in een mail aan het college eind oktober kenbaar gemaakt. In die mail beklagen zij zich ook over de gebrekkige informatie. Op het verzoek om de bouwkosten inzichtelijk te maken kregen zij deels zwart gemaakte ­papieren terug met de opmerking dat bepaalde informatie valt onder geheimhouding bij een aanbestedingsprocedure. Eef van Turnhout: ,,Dat is onzin, want die geheimhouding geldt niet voor het bestuursapparaat, dus niet voor de raadsleden.”

Ook maakt de oppositie zich zorgen over een mogelijke overschrijding van de kosten, omdat uit technisch onderzoek van het kerkgebouw bleek dat er vraagtekens zijn te plaatsen bij de constructie en er aanvullend onderzoek nodig is, en ook daarover is geen informatie verstrekt.

‘Alles volgens de regels’

Vorige week heeft het college die mail beantwoord. Kort samengevat: er is niks aan de hand, alles is netjes volgens de regels gedaan en de raad heeft alle informatie gekregen. Dat wordt bevestigd door Jelle de Jong, fractievoorzitter Dorpsvisie: ,,Ik heb geen enkele reden om aan de deskundigheid van Bizob (red: gemeentelijk inkoopbureau) te twijfelen. Er worden nooit verschillende maatstaven gehanteerd. Alle partijen die inschrijven hebben online toegang tot dezelfde informatie. Alle aanbestedingsdocumenten gaan naar alle partijen en zijn altijd hetzelfde. Het is zelfs zo dat als een partij aanvullende vragen stelt, dat die vragen en antwoorden met alle indieners worden gedeeld. Dus als iemand iets slims heeft verzonnen, kan die beter niet vragen of dat mag.”

Over mogelijke vervolgstappen zegt Pulles: ,,We zullen alle politieke middelen inzetten. We bereiden nu een interpellatiedebat voor, maar we hopen dat we alsnog in vertrouwelijkheid met het college om de tafel kunnen.”