Dorpshuis Son iets vertraagd door corona

De politiek staat ook in Son en Breugel op een laag pitje. Door de coronacrisis gaan commissie- en raadsvergaderingen niet door, en lopen ook projecten als de ontwikkeling van het Dorpshuis achterstand op.

Deze periode worden de gebruikers van het Dorpshuis geconsulteerd, maar dat kan nu alleen digitaal, en dat kost meer tijd. ,,Behandeling van het onderwerp in de politiek halen we voor de zomer niet, dat wordt dan waarschijnlijk na de zomer”, zegt wethouder Jan Boersma (Financiën/Dorpshuis). ,,We kunnen nu ook geen bijeenkomsten voor de inwoners organiseren. Digitaal is dat niet te doen.”

Onderzoek CMD

Deze tijd zou ook het onderzoek bij het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) klaar zijn. Dat onderzoek was nodig omdat de gemeente een tekort van een miljoen euro op het sociaal domein heeft. Boersma: ,,Dat onderzoek is nu in de afrondende fase, en wordt volgende week openbaar. De commissiebehandeling is op 19 mei. Voor die tijd komt er een voorstel van het college over wat we met het rapport gaan doen. Sowieso zullen maatregelen in de tijd moeten gebeuren, het kan niet in één keer.”

Zeker is al wel dat bezuinigingen op de zorg of een hogere eigen bijdrage niet aan de orde zijn. Boersma: ,,Het gaat vooral om de effectiviteit van de zorg, c.q. de werkwijze van het CMD. Degenen die zorg nodig heeft, dat blijft. De enige vraag die je kunt stellen, is of het vragen naar die zorg goed geregeld is.”

