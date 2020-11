Dorpsraad Olland bijt van zich af over (te veel) zonnepanelen

Duurzame energie prima, maar 30 hectare aan zonnepanelen aan één straat in Olland is wel heel erg veel. Daar komt in het kort het signaal van de dorpsraad op neer. Ad van der Heijden doelde hiermee op de Schootsedijk in Olland, waar in totaal 30 hectare aan zonnepanelen is gepland door Meierijstad. ,,Olland wordt onevenredig hard getroffen. En dan ook nog eens in een belangrijk vogelweidegebied’’, sprak Van der Heijden woensdag tijdens een politieke avond in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode.