Drie generaties op de Heerbeeck-planken over thema ‘gedachtes’

BEST - Samen met je opa of oma een theatervoorstelling spelen. Met een beproefd concept, maar een nieuwe regisseur en drie in plaats van twee generaties op de planken, is de productie een heel andere geworden dan mensen verwachten van toneel.

Het Heerbeeck College in Best kent het ‘Opa's en Oma's Project’ al enkele jaren. Deze productie is de vierde van de school, het project is al wat langer bekend. Al zes jaar op rij verzorgt Stichting Mies-en-Scène uit Eindhoven het project. Deze stichting werd in april 2016 opgericht in Eindhoven door theatermaakster Michèle Rijzewijk en zakelijk leider Annemie Meijer. Eerder regisseerde Michèle Rijzewijk deze producties. Vanwege haar zwangerschap heeft zij de productie dit jaar overdragen aan Kobe Duijf.

Quote Mijn scène gaat over mijn strijk­plank die ik ook wel ‘pieker­plank’ noem Marjo de Vos Duijf is student aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. ,,Ik regisseer deze productie in het kader van mijn beroepsstage. Bij documentair theater maak je samen met de spelers een theatervoorstelling. Persoonlijke inbreng vormt de inspiratiebron. Luka Kooijmans, vormgever bij Mies-en-Scène begeleidt me hierbij.”

Een flinke klus. Ook met de wetenschap dat dit jaar niet twee, maar drie generaties samen het stuk vertolken. Duijf: ,,Dit jaar is het thema van de voorstelling: ‘Gedachtes’. Hoe werkt je gedachte? Wat zou het delen van jouw gedachtes opleveren? Waarom vragen we niet vaker wat de ander bezighoudt? Waar denk je aan? De voorstelling vertrekt vanuit persoonlijke ervaringen, verhalen en ideeën van de spelers. Vanuit groepsgesprekken en ondervindingen brengen zij samen hun boodschap naar buiten. Een boodschap die de kijker hopelijk stimuleert om vaker aan elkaar te vragen waar we over nadenken en hoe dit hen beïnvloedt. Dit alles met als doel elkaar op een andere manier beter te leren kennen.”

Die persoonlijke verhalen leidden tot het script voor deze voorstelling. Duijf legt uit: ,,Documentair theater is dus niet simpelweg het spelen van een verhaal. Het gaat om de relatie die ontstaat tussen het documentair materiaal, de makers en de toeschouwers.”

Tussen de 10 en 87 jaar oud

Dit jaar is de samenstelling van de spelersgroep net wat anders. Deze bestaat namelijk niet uit twee, maar drie generaties. Twee kinderen van 10 jaar oud, twee tieners en vier ouderen uit omgeving Best maken de productie samen.

Marjo de Vos (73) en Nans Heldoorn (83) kennen elkaar al langer. ,,Mijn scène gaat over mijn strijkplank die ik ook wel ‘piekerplank’ noem”, vertelt De Vos. Ze hoopt dat het voor veel mensen herkenbaar zal zijn. Jan Tinholt is de chaotische opa van het stel en Ed Schreurs (87) - als oudste van het stel - denkt veel na over de toekomst. De gedachten van Jill Pennings (10) zitten op een ander niveau, vertelt ze. ,,Het baby-egeltje wat ik afgelopen zomer gevonden heb en over Musical’sCool waar ik ook aan mee doe.”

De gedachtes van alle spelers krijgen op humoristische wijze een podium in deze voorstelling. Die is op 23 februari te zien voor leerlingen van het Heerbeeck college en op 24 februari voor anderen.