Drie lintjes brandweer Son

Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Aerle begon in 1997 bij de bedrijfsbrandweer van de TU/e in Eindhoven, en trad in 2003 toe tot de brandweer in Son. Hij is net als Van Eck sinds 2010 Manschap B in de rang van Hoofdbrandwacht. Als nevenfunctie was Van Eck, die 21 jaar lid is geweest, onder meer voorzitter van de bouwcommissie van de carnavalswagen. Van Uden is 27 jaar lid van de Sonse brandweer, en schopte het tot Bevelvoerder in de rang van Brandmeester. Daarnaast was hij onder meer oefenleider en instructeur.