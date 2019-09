Drie maal goud voor Snollebollekes uit Best

Loverboy (46) uit Best blijft achter tralies

12:27 DEN BOSCH - Uitvreter. Een ander woord had de officier van justitie niet voor een man uit Best die ze ervan verdenkt dat hij drie vrouwen voor zich liet werken in de prostitutie. Hoewel hij zich zorgen maakt om zijn gezondheid, houdt de rechtbank hem achter tralies totdat hij zich in december kan verantwoorden.