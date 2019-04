Drie maal uitgeloot: droom Luuk aan diggelen

BEST - Drie keer probeerde Luuk Smetsers (19) uit Best zijn droom waar te maken: dierenarts worden. Maar drie keer op rij werd hij uitgeloot en daarmee is die afwijzing nu definitief.

Zondagnacht om twaalf uur precies kreeg hij het bericht dat hij vreesde. ,,Mijn droom ligt aan diggelen", zegt Luuk.

Er is maar één universiteit in Nederland waar diergeneeskundige wordt gegeven, die van Utrecht. ,,Er zijn duizend tot elfhonderd aanmeldingen en maar 225 plaatsen, dus ik zag het wel aankomen", verzucht Luuk. Hij is na de eerste afwijzing in Utrecht begonnen aan een studie biologie en zit daar nu in het tweede jaar. Hij noemt het confronterend dat beide faculteiten heel dicht bij elkaar zitten. Dagelijks ziet en spreekt hij de gelukkigen die wél werden ingeloot.

Dierspeciaalzaak

Luuk ging niet over één nacht ijs bij zijn keuze voor diergeneeskunde. ,,Ik heb superlang gedaan over mijn studiekeuze, maar bij diergeneeskunde had ik precies het goede gevoel.” Zijn dierenliefde blijkt ook wel uit het feit dat hij al vijf jaar als bijbaan werkt in een dierspeciaalzaak in Oirschot.

Luuk had op de vwo niet het juiste profiel gekozen voor diergeneeskunde, maar wist dat te corrigeren. ,,Ik heb er echt kei- en keihard voor gewerkt. Ik heb vakken laten vallen om me voor te bereiden op de toets, speciale trainingen gevolgd en dagenlang geleerd. Het is heel frustrerend als het dan toch niet lukt.”

Belgë

Hij heeft er wel over gedacht om uit te wijken naar België, maar ziet daar toch vanaf. ,,Het is niet zo ver weg, maar het universitair onderwijs in België is meer klassiek. Ook de werkbelasting is zwaarder, maar dat zou ik er wel voor over hebben.” Hij wil nu zijn studie biologie afmaken. ,,Maar dan wel met zoveel mogelijk vakken die aan diergeneeskunde raken.” Daarna denkt hij aan een vervolgstudie aan de Wageningen University, waar opleidingen worden gegeven die dicht bij diergeneeskunde in de buurt liggen.

Onzekerheid