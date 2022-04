Drie nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau in Sint-Oedenrode en Olland

SINT-OEDENRODE - Maar liefst 23 inwoners van de gemeente Meierijstad werden dinsdag verrast door burgemeester Kees van Rooij. Zij kregen bij hen thuis een lintje opgespeld. Het gaat om twee nieuwe Ridders in de Orde van Oranje-Nassau en 21 nieuwe Leden, waarvan er twee in Sint-Oedenrode wonen en een in Olland. Die drie vindt u hieronder in alfabetische volgorde.

Jan Gottenbos (82) uit Sint-Oedenrode werd gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele maatschappelijke verdiensten. Zo is hij al sinds 1990 vrijwilliger bij de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode en sinds 1996 vrijwilliger bij de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid Sint-Oedenrode. Hij is vrijwilliger bij de jaarlijkse boeken- en platenbeurs van de Stichting Behoud Martinuskerk, vrijwilliger bij de Stichting tot beheer van het Sint Paulusgasthuis in Sint- Oedenrode en is hij lid van het kosterteam van Zorgcentrum Odendael van BrabantZorg.

Ad van der Heijden

Ook Ad van der Heijden (68) uit Olland mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is al sinds 1998 vrijwilliger bij Voetbalvereniging Ollandia en was daar tot 2009 ook voorzitter. Hij is sinds 2015 voorzitter van de Stichting Dorpsraad Olland waar hij aan de basis stond van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Meierijstad met alle dorps- en wijkraden. Voor het behoud van de kermis in kleine kernen heeft hij meegewerkt aan de oprichting van de Stichting Kermissen Sint-Oedenrode

Marie-Cathrien Wielens-Wijn

Marie-Cathrien Wielens-Wijn (74) uit Sint-Oedenrode is eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is al sinds 2006 vrijwilligster bij Senior-Rooi onder andere als drijvende kracht achter de kookcursus voor mannen. Sinds 2009 is ze vrijwilligster bij Stichting D’n Einder waar ze jarenlang bestuurslid was en diverse taken als vrijwilligster op zich nam. Decoranda is sinds 2014 coördinator van de Eropuitbus bij Stichting Welzijn De Meierij. Daar maakt ze onder meer de planning voor de uitstapjes en is actief bedenker van nieuwe uitstapjes.

Foto ter illustratie