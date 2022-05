Drie Rooise zussen doorkruisen Italiaanse bergen ter ere van hun moeder: ‘Als ik een vlinder zag onderweg, dacht ik aan onze moeder’

De Godenweg, letterlijk vertaald, bracht de drie zussen in zeven dagen van Piazza Maggiore, het centrale plein in Bologna, naar Piazza della Signoria, het drukke plein in Florence. Dwars door Apennijnen, met onderweg overnachtingen in verschillende kleine dorpjes. De ene keer in een B&B, de andere keer in een stacaravan op de camping. De keuze voor wandelen in Italië was voor hen logisch, want ze hebben meerdere wandeltochten achter de rug. Zo liepen ze al over de Kilimanjaro, Santiago de Compostella en de Nijmeegse Vierdaagse.