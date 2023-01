Drie verdachten met drugs aangehouden in Best, blok hasj en 32 zakjes met vermoedelijk cocaïne

Helmondse ‘vleesmil­jo­nairs’ kopen veelbespro­ken hotel voor arbeidsmi­gran­ten in Best

BEST - Het GoodStay-hotel in Best is verkocht aan de Helmondse ‘vleesmiljonairs’ Marc en Addy van Rooi. De eigenaren van slachthuis Van Rooi Meat leggen 10,4 miljoen euro neer voor het arbeidsmigrantencomplex aan de IBC-weg.

18 januari