Droge voeten in Sint-Oedenrode: Meer ruimte voor de Dommel

Marcel Fränzel is de nieuwe (tijdelijke) burgemees­ter van Sint Anthonis

13:49 SINT ANTHONIS - Marcel Fränzel is per direct aangesteld als waarnemend burgemeester van Sint Anthonis. Hij is de opvolger van Marleen Sijbers, die vorige week bekend maakte op te stappen. De provincie Noord-Brabant heeft de aanstelling van Fränzel (D66) vrijdagmiddag bekendgemaakt.