Dronken bestuurder veroorzaakt grote ravage op kruispunt in Best, twee gewonden

Overleden fietsster is een 53-jarige vrouw uit Son

7 november SON - Bij een verkeersongeluk op de kruising van de Vondelstraat en de Europalaan in Son is woensdagavond een vrouw overleden. Ze was onderweg op de fiets en werd aangereden door een auto. Inmiddels is duidelijk dat het slachtoffer een 53-jarige vrouw uit Son is.