Drugsactie in de Meierij levert 1 kilo cocaïne, 20 kilo softdrugs en wapens op, verdachte (22) opgepakt

Snelheids­dui­vel (41) raast onder invloed over A2 en haalt rechts in, aangehou­den bij Best

BEST - Een 41-jarige bestuurder uit België is donderdagmiddag aangehouden op de A2 bij Best. Hij maakte het volgens de politie wel erg bont toen hij daar reed. Hij haalde rechts in, reed zeker 47 kilometer per uur te hard en gebruikte uit frustratie lichtsignalen naar zijn voorganger.

24 november