Druk in de weer met theatershow ‘Grof Schandaal’ in Best

Leerlingen Heerbeeck College in Best wereldkam­pi­oen in robotwed­strijd

10:10 DETROIT/VEGHEL - Team Rembrandts, een robotteam met studenten van het Heerbeeck College in Best en het Zwijsen College in Veghel, Fontys University of Applied Science, heeft dit weekeinde de finale van het wereldkampioenschap voor robots gewonnen.