Duo vrijwillige brandweer Son en Breugel krijgt alsnog lintje

Auto brandt uit op carpool­plaats in Sint-Oedenrode

7:20 SINT-OEDENRODE - Een auto stond in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.15 uur in brand op de carpoolplaats aan de Postdijk in Sint-Oedenrode. Bij aankomst van de hulplieden stond het voertuig aan de voorzijde in lichterlaaie.