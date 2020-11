Echtpaar Jacobs gaat voor droom #3: eigen delicatessenzaak in Son

Puber Richard Jacobs komt in 1993 als afwasser terecht bij Lou en Mieke Paardekooper in restaurant ’t Kleijn Geluck in Son. Het blijkt een goede match. Niet alleen leert Jacobs veel van Lou Paardekooper in de keuken, er ontstaat meer dan een werkgever-werknemerrelatie. Het voelt als vader en zoon. Wat Jacobs dan nog niet weet is dat hij tien jaar later zelf eigenaar wordt van ’t Kleijn Geluck, en dat zijn toenmalige werkgevers zijn schoonouders worden.