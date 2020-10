Echtpaar vecht gedwongen sluiting van woonwagen aan na vondst ‘festivalpilletjes’

Geëmotioneerd deed het stel donderdagmiddag hun verhaal in de Bossche rechtbank. Zij was naar eigen niet eens op de hoogte van het ‘voorraadje’ van haar man in hun woonwagen op het kampje aan de Terraweg. De politie trof daar onlangs 32 XTC-pillen en twee brokken MDMA van elk 8 gram aan in een etuitje, met daarin ook meerdere cellofaanzakjes. ,,Puur voor eigen gebruik op festivals", claimt hij. ,,Dan neem ik een pilletje en een klein brokje MDMA mee in zo'n zakje. Fout, dat begrijp ik. Maar ik had niet door dat de gevolgen zó zwaar konden zijn.”

Handelshoeveelheid en 10.000 euro

Daarmee doelt de Bestenaar op het plan van burgemeester Ubachs, om de woonwagen zes maanden te sluiten vanwege de vondst. Dat kan via de Wet Damocles, als er in een pand drugs verhandeld werden. Meerdere zaken wijzen daarop, stelde de advocaat van de gemeente Best bij de voorzieningenrechter. Zo was er wettelijk sprake van een 'handelshoeveelheid’. Al is dat volgens de Bestenaar te verklaren. ,,Door corona gingen alle festivals niet door en gebruikte ik niks. Zo hoopte het aantal pillen in huis een beetje op.”

De advocaat haalde ook een gevonden boksbeugel en 10.000 euro aan contanten aan als ‘indicaties’ dat er geld werd verdiend met drugs. Volgens de vrouw was het bedrag echter afkomstig van de twee bedrijven, die op het woonadres staan geregistreerd. Ook daarvoor dreigt gedwongen sluiting. ,,Enorm heftig, zeker in deze tijd.”

Quote Door corona gingen alle festivals niet door en gebruikte ik niks. Zo hoopte het aantal pillen in huis een beetje op Bestenaar

De man en vrouw maken zich vooral zorgen om hun drie kinderen, benadrukten ze meermaals. ,,De jongste zet nu haar eerste stapjes, de oudste zit in het laatste jaar van de basisschool”, aldus de Bestse. ,,Waar moeten we heen als we ons huis uit moeten? We kunnen met z'n vijven niet zo maar bij familie intrekken en ik wil voor de kinderen niet weg uit Best. Daar lig ik echt van wakker.” Haar man, ter aanvulling: ,,Straf alsjeblieft mij, maar niet ook mijn vrouw en kinderen.”

Hun stap naar de rechtbank volgde op het bezwaar tegen de maatregel dat ze eerder al indienden bij de gemeente Best. De rechter moet nu oordelen of het sluiten van de woonwagen wordt opgeschort, totdat naar dat bezwaar is gekeken. Een besluit volgt binnen twee weken.

Tweede zaak in Best

De rechter doet binnen die termijn ook uitspraak in een soortgelijke zaak rond een woning aan de Monseigneur A.F. Diepenstraat in Best. Daar werd onder meer 26 gram cocaïne gevonden, nadat de bewoner was opgepakt bij een hennepkwekerij elders.

Zijn advocaat bepleitte donderdag eveneens dat de drugs in huis ‘voor eigen gebruik zouden kunnen zijn’. Als sluiting tóch moet plaatsvinden, zou volgens haar enkel de garage waar de drugs lagen op slot moeten. Dat zou voorkomen dat de man zijn huurhuis wordt uitgezet en op straat dreigt te belanden.