Een bankje om te klazineren over verdraagzaamheid

Ouders over Wereld­licht­jes­dag: ‘Onze dochter Tess liep op een avond de deur uit en is nooit meer teruggeko­men’

EINDHOVEN - Een kind verliezen is voor ouders een groot en blijvend verdriet. Eén keer in het jaar worden wereldwijd kaarsjes aangestoken voor en door ouders om hun overleden kinderen te herdenken, zodat over de hele wereld een golf van licht ontstaat. Komende zondag is het weer zover: dan is het Wereldlichtjesdag, in Eindhoven alweer voor de tiende keer live.

9 december