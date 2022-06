Een beetje Ibiza in Best tijdens bourgondisch festijn Best Lekker: foodtrucks, barbecues en een dansje

Bezoekers lagen langs de vijver, plensden bij de fontein of stonden in de buurt van een soort neveldouche om in ieder geval een beetje verkoeling te kunnen vinden. Heel slim: er was ook een kraam waar je zonnehoeden kon kopen.

Hitte maar toch een dansje

Heleen en Toon van Schie zijn blij dat Best Lekker na alle coronaperikelen weer georganiseerd kan worden. Over het aanbod qua eten en drinken zijn ze redelijk tevreden. ,,Het lijkt of er eerst meer variatie was, maar misschien ligt dat wel aan ons. Het is trouwens best duur, als je kijkt naar de porties die je krijgt. Ook de drankjes. Maar we zijn allang blij dat er weer van alles kan!” Dat het evenement nog in de Koetshuistuin mag plaatsvinden vinden ze erg fijn. ,,Het is toch gezelliger als je echt in het centrum zit in plaats van bij het station of zo.”