Een bolide als kerstcadeau voor pater Pushpa?

Acht dorpen en zes kerken liggen verspreid over een gebied van tweehonderd kilometer. De wegen in de streek Andhra Pradesh in Zuidoost India zijn doorgaans slecht en het weer is grillig. Dagelijks rijdt pater Pushpa op zijn motor naar zijn parochianen en draagt in een van de kerken de Heilige Mis op. Zondags op vier plekken. Daarnaast bezoekt hij arme parochianen en brengt de communie thuis bij zieken. Anders dan in Europese kerken liggen er geen miskleding, hosties, gebedenboeken of wierook klaar in de sacristie: de pater neemt alle spullen mee op zijn motor. En die primitieve omstandigheden raakten initiatiefnemer Lambert Verhoeven.

Een autootje is godsgeschenk

Verhoeven: ,,Ik heb regelmatig contact met pater Pushpa en andersom: ook de pater die acht jaar in Nijnsel woonde, vergeet zijn parochianen uit de Odaparochie niet. Aan de telefoon liet hij doorschemeren graag een hulp mee te willen nemen op zijn tochten. Want naast het pastorale werk geeft Pushpa les op scholen en zet zich in om de levensomstandigheden van armen te verbeteren. Maar de motor is niet geschikt om alle spullen en een extra persoon te vervoeren. De pater is zeer bescheiden, zal nooit iets voor zichzelf vragen maar ik merkte dat een tweedehands autootje een godsgeschenk voor hem is. De Heer zorgde er destijds voor dat er manna uit de hemel viel, maar geld is natuurlijk weer wat anders. Daarom vraag ik weldoeners om nog een keer hun portemonnee te trekken. Intussen hebben we al 1000 euro binnen. Voor 2500 euro koop je in India een geschikt wagentje. Als daar nog wat extra geld bijkomt voor benzine en de verzekering, dan kunnen we pater Pushpa met Kerstmis verrassen met een cheque.”

Quote De Heer zorgde er destijds voor dat er manna uit de hemel viel, maar geld is wat anders Lambert Verhoeven

Bid voor de mensen

A. Pushpa Raj (43) behoort in India tot de orde ‘Herauten van het goede nieuws’. Twaalf jaar geleden kwam hij naar het verre Nederland, woonde acht jaar in Nijnsel en maakte zich geliefd in de Odaparochie. Hij luisterde, was geduldig en bid nog altijd voor de mensen die dat nodig hebben. Zijn begrip vertaalde zich in gulle giften toen Pushpa teruggeroepen werd naar zijn geboorteland. De pastoor daar was overleden aan corona. Pushpa beheerste de taal die in dat gebied gesproken wordt en gehoorzaamde zijn meerdere.

Geen groter armoede dan in India

,,We hebben eerder geld overgemaakt voor jongens- en meisjestoiletten op school en schoolbanken laten maken voor de leerlingen die altijd op de grond zaten. Nu heeft de pater behoefte aan een auto en die komt er”, verzekert Verhoeven. Tegen Kerstmis legt Verhoeven contact met Pushpa via livestream. ,,Hij zal verbluft zijn als ik hem een mooie cheque toon en deze rechtstreeks naar hem stuur. Ik heb veel gereisd, maar ik zag nog nooit groter armoede dan in India. De regio waar Pushpa werkt is een van de armoedigste streken en dat triggerde mij tot deze actie. Want als we de pater willen ontlasten dan is geld voor een vervoermiddel heel goed besteed.”

Ook kleine bedragen zijn welkom op NL08 RABO 0305365126 t.n.v. parochie Heilige Oda met vermelding ‘vervoer pater Pushpa’.